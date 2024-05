Una brutale aggressione è avvenuta presso l’Ospedale del Mare di Napoli, dove una infermiera di triage è finita vittima di violenza da parte di una paziente in attesa di visita. Questo episodio, denunciato dal gruppo Facebook ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, mette in luce una volta di più il fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario. L’infermiera è brutalmente aggredita e trascinata per i capelli per diversi metri da parte della paziente, il cui comportamento sembra essere scatenato dall’impazienza per l’attesa. La gravità dell’atto è ulteriormente evidenziata dalla prognosi ricevuta dalla vittima, che ha riportato lesioni tali da richiedere un periodo di riposo di almeno 5 giorni.

La denuncia di ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ evidenzia la costante minaccia che il personale sanitario affronta sul luogo di lavoro e sottolinea la necessità di maggiori tutele e misure di sicurezza per proteggere coloro che dedicano la propria vita a curare gli altri. Questo tragico evento si aggiunge a una serie di aggressioni che si sono verificate nel territorio dell’Asl Napoli 1, che conta già 20 casi dall’inizio dell’anno, e alle 34 segnalazioni di aggressioni tra le Asl Napoli 1 e Napoli 2.