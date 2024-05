La Polizia Metropolitana di Napoli, durante una perquisizione in un appartamento, ha rinvenuto una notevole quantità di pietre preziose di colore verde, azzurro e viola, presumibilmente smeraldi, acquamarina e ametista, insieme a monili in oro pronti per l’incastonatura. La perquisizione ha avuto luogo nell’abitazione di uno degli indagati coinvolti in un’operazione che, il 27 maggio scorso, ha portato all’applicazione di misure cautelari nei confronti di sei individui sospettati di essere parte di un’associazione per delinquere, nonché di commettere falso in atto pubblico e corruzione.

Dettagli dell’Operazione

Secondo la nota rilasciata dalla Procura di Napoli Nord, firmata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, l’attività criminale ricostruita dalle indagini era volta a far risultare come residenti a Villaricca, nel Napoletano, cittadini brasiliani che in realtà non erano presenti nel comune. Questo stratagemma permetteva ai falsi residenti di avanzare richieste per ottenere la cittadinanza italiana.

Scoperta dei Gioielli

Il ritrovamento delle pietre preziose e dei monili in oro è emerso durante la perquisizione di una delle abitazioni degli indagati. La scoperta di tali beni ha sollevato ulteriori interrogativi sulle attività illecite dell’organizzazione, suggerendo che potesse esserci un coinvolgimento in traffici ancora più ampi o complessi.

Conseguenze e Ulteriori Indagini

La Procura di Napoli Nord ha dichiarato che seguiranno approfondimenti investigativi per chiarire la provenienza delle pietre preziose e dei monili, nonché per verificare se vi siano ulteriori reati connessi a questa scoperta. Le indagini continueranno a concentrarsi sulla struttura e sulle operazioni dell’organizzazione criminale, cercando di svelare tutti i dettagli della rete di corruzione e falsificazione documentale.