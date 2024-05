Ieri un mezzo pesante ha perso il carico di mattoni mentre transitava lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, causando notevoli disagi al traffico. L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Polla e Petina, in direzione nord, su un tratto di viadotto. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Dinamica dell’Incidente

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Il carico di mattoni si è sparso lungo la corsia di destra e parte della corsia di emergenza, obbligando le auto a procedere a passo lento per evitare danni. L’incidente ha causato rallentamenti significativi lungo il tratto interessato.

Intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina e i tecnici dell’Anas. Gli operatori stanno lavorando per ripulire il manto stradale e ristabilire la normale circolazione il più presto possibile.

Consigli per gli Automobilisti

Gli automobilisti che si trovano a transitare lungo questo tratto dell’autostrada A2 del Mediterraneo sono invitati a prestare particolare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità presenti sul posto. Si raccomanda di mantenere la velocità ridotta e di evitare brusche manovre per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.