La circolazione ferroviaria della Circumvesuviana sulla tratta da Napoli a San Giovanni a Teduccio è temporaneamente sospesa a causa di un incendio che ha interessato la sede ferroviaria all’altezza di Gianturco. La notizia è stata comunicata dall’Eav (Ente Autonomo Volturno), la società responsabile della gestione del servizio.

Modifiche al Servizio

In seguito all’incendio, l’Eav ha disposto delle modifiche temporanee ai percorsi dei treni:

Treni diretti a Poggiomarino: Saranno instradati verso il Centro Direzionale.

Prima fermata: San Giorgio a Cremano.

Fermate sospese: I treni non effettueranno fermate a Gianturco, San Giovanni, Barra e Santa Maria del Pozzo.

Impatto sui Viaggiatori

I viaggiatori diretti verso le fermate sospese dovranno utilizzare percorsi alternativi fino a quando la situazione non sarà risolta. L’Eav consiglia ai passeggeri di verificare gli aggiornamenti sul servizio e di pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

Interventi in Corso

Le squadre di emergenza sono già al lavoro per domare l’incendio e ripristinare la sicurezza della linea ferroviaria. La priorità è garantire che non vi siano ulteriori rischi per la circolazione dei treni e per l’incolumità dei passeggeri.