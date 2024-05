Nelle prime ore di questa mattina, poco dopo le quattro, un incendio doloso ha raso al suolo un escavatore all’interno di un cantiere situato a Mercogliano, nella provincia di Avellino. Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco, evitando che si propagassero ad altri mezzi presenti sul luogo. I Carabinieri hanno confermato la presenza di un dispositivo d’innesco sul posto, elemento che ha dato origine al devastante rogo.

Il cantiere in questione era stato avviato nella giornata precedente da un’impresa con sede a Casavatore, in provincia di Napoli. Quest’ultima si era aggiudicata i lavori per un importo di 4,2 milioni di euro, riguardanti l’abbattimento e la ricostruzione della scuola elementare “Ernesto Amatucci”.

Le autorità competenti hanno subito avviato indagini per fare luce sull’accaduto. Gli investigatori del Comando Provinciale di Avellino stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nella zona, nella speranza di identificare gli autori di questo vile gesto.

Il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ha espresso profonda preoccupazione per l’accaduto, definendolo un episodio doloroso che colpisce la comunità nel profondo. Tuttavia, ha sottolineato che questo evento non farà vacillare la determinazione nel perseguire la legalità e garantire la sicurezza dei cittadini. Anzi, ha dichiarato che sarà un ulteriore stimolo a combattere con ancora maggiore fermezza per difendere i valori fondamentali della società.