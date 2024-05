Un uomo di 48 anni, originario della provincia di Napoli, arrestato a Potenza dagli agenti della squadra mobile in flagranza di reato per l’indebito utilizzo di carte di credito sospette, una delle quali risultava rubata. L’arresto è avvenuto in seguito a una serie di attività sospette compiute dall’uomo in varie filiali bancarie della città. La polizia ha notato l’uomo mentre entrava in diverse banche per effettuare operazioni finanziarie, spostandosi di quartiere in quartiere ogni volta. Questo comportamento insolito ha destato sospetti tra gli agenti, che hanno deciso di intervenire e controllare l’uomo. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha consegnato spontaneamente tre carte di credito con cui aveva appena eseguito prelievi.

Le carte presentavano nomi diversi da quello dell’uomo e questo ha sollevato ulteriori dubbi sulla loro provenienza legittima. Successivamente, durante la perquisizione del veicolo dell’uomo, sono state trovate altre 90 carte di credito sospette. Inoltre, è stata rinvenuta una somma di 2000 euro in contanti appena prelevati.

Dagli accertamenti condotti è emerso che almeno una delle carte di credito era stata segnalata come rubata dal legittimo proprietario. Sulle altre carte trovate sono ancora in corso ulteriori verifiche per stabilirne la provenienza e l’autenticità.

Il 48enne napoletano è stato quindi arrestato per l’indebito utilizzo di carte di credito e sarà sottoposto alle autorità giudiziarie competenti per ulteriori indagini e procedimenti legali.