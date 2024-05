Gli istituti bancari continuano ad essere nel mirino dei malviventi in provincia di Napoli. Nella notte tra mercoledì e giovedì, un nuovo episodio di furto si è verificato a Gragnano, dove i ladri sono riusciti a sottrarre contanti in meno di cinque minuti. L’attacco ha avuto luogo intorno alle 3 di notte presso la Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara, situata in via Castellammare 101.

Il Furto

I banditi sono entrati in azione con rapidità ed efficienza, riuscendo a rubare la cassa dello sportello automatico. Il colpo è stato eseguito in un tempo brevissimo, dimostrando una pianificazione meticolosa da parte dei ladri.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Gragnano, insieme ai colleghi della compagnia di Castellammare di Stabia e alla squadra rilievi scientifici del gruppo di Torre Annunziata. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza interne alla banca. I video potrebbero rivelarsi cruciali per identificare i responsabili del furto.

Indagini in Corso

Secondo una primissima ricostruzione basata sui risultati preliminari delle indagini, i banditi hanno agito poco dopo le 3 del mattino, con l’intera operazione che è durata meno di cinque minuti. Gli inquirenti stanno ora analizzando i filmati e raccogliendo prove per risalire agli autori del crimine.

Precedenti Episodi

Questo furto a Gragnano segue altri recenti episodi simili nell’hinterland napoletano. Solo una settimana fa, si erano verificati due distinti furti in altrettanti istituti bancari in provincia di Napoli. Il primo furto si è verificato a Marigliano, al Corso Umberto I 428, mentre il secondo è avvenuto a Sant’Anastasia, in via Madonna dell’Arco 112. In entrambi i casi, i banditi hanno spaccato le vetrine delle banche. A Marigliano, i ladri sono riusciti a rubare una cassaforte roller cash, mentre a Sant’Anastasia hanno tentato di fare lo stesso, senza però riuscirci.