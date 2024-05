Un vasto incendio è divampato ieri in un capannone situato in via Casilina nel comune di Calvi Risorta, nel quale operano due società: una ditta di trasporti e una ditta di servizi funebri. L’incendio ha generato una grossa colonna di fumo nero che ha invaso l’area circostante, causando notevoli disagi ai residenti.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono impegnati a spegnere l’incendio. Quattro squadre sono al lavoro: una proveniente dalla sede centrale del Comando, e le altre dai distaccamenti di Mondragone, Aversa e Teano. Le fiamme hanno coinvolto il capannone, due autocarri e un carro funebre.

Supporto Logistico e Tecnologico

In supporto alle squadre sul posto, sono intervenute tre autobotti provenienti dalla sede centrale del Comando, dal distaccamento di Aversa e dal distaccamento di Mondragone. Inoltre, è operativo anche il carro autoprotettori. Per facilitare le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza dei vigili del fuoco, è stato impiegato anche il robot antincendio a pilotaggio remoto del Comando di Caserta.

Disagi alla Popolazione

La densa colonna di fumo nero ha creato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno dovuto fare i conti con l’inquinamento atmosferico e i potenziali rischi legati all’incendio. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza pubblica e minimizzare l’impatto sull’ambiente.