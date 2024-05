A partire da giugno la circolazione stradale sulla Statale Amalfitana 163 sarà regolata da un sistema di targhe alterne. Questa misura anti-caos sarà in vigore ogni sabato, domenica e nei giorni festivi dei mesi di giugno, luglio e ottobre. Nei mesi di agosto e settembre, il dispositivo sarà esteso a tutti i giorni.

Modalità di Applicazione

Orario di Vigenza: Dalle ore 10 alle ore 18.

Giorni Dispari: Transito vietato per le targhe con l’ultima cifra numerica dispari.

Giorni Pari: Transito vietato per le targhe con l’ultima cifra numerica pari.

Fuori Orario: Al di fuori della fascia oraria 10-18, la circolazione è libera per tutti i veicoli.

Eccezioni e Esclusioni

L’ordinanza non si applica ai veicoli a due ruote, come moto e scooter. Inoltre, sono previste numerose eccezioni per specifiche categorie di utenti:

Residenti: I residenti nei 14 Comuni della Costa d’Amalfi, inclusa Agerola, sono esenti dalle limitazioni.

Veicoli per Disabili: I veicoli al servizio di titolari di contrassegno H, purché presenti a bordo, sono esenti.

Servizi Pubblici: Taxi, Noleggio con Conducente (NCC), mezzi di soccorso e delle forze di polizia non sono soggetti alle restrizioni.

Turisti: Gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere con regolare prenotazione sono esentati, limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo e la partenza.

Lavoratori Pendolari: I lavoratori dipendenti non residenti, muniti di regolare contratto, operanti in strutture pubbliche o private nei comuni della Costiera Amalfitana, sono esentati per gli spostamenti di lavoro.

Proprietari di Abitazioni: I proprietari di abitazioni non residenti, dietro attestazione dei comuni in cui si trova l’abitazione, sono esentati.

Obiettivo della Misura

Questa ordinanza mira a ridurre il traffico e l’inquinamento sulla Statale Amalfitana, una delle strade più suggestive e trafficate d’Italia, soprattutto durante i mesi estivi e i periodi di alta affluenza turistica. Regolando la circolazione con il sistema delle targhe alterne, le autorità locali intendono garantire una maggiore sicurezza stradale e preservare l’ambiente naturale della Costiera Amalfitana.