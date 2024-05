Negli ultimi tempi si è fatto sempre più frequente sentir parlare del cosiddetto “bonus spesa da 940 euro”. Tuttavia, è importante chiarire che si tratta effettivamente di due diverse misure di sostegno destinate alle famiglie in difficoltà economica: la Carta Acquisti e la Card “Dedicata a Te”. Entrambe sono forme di sussidio compatibili tra loro e offrono un aiuto prezioso a chi si trova in una situazione di disagio finanziario.

Contributo Carta Acquisti:

La Carta Acquisti offre un contributo di 480 euro a chi rispetta determinati requisiti. Questa misura di sostegno economico è attiva da diversi anni ed è riservata alle famiglie in cui sia presente almeno un componente:

Minore di 3 anni.

Maggiore di 65 anni.

La Carta Acquisti è una carta prepagata è ricaricata con 40 euro al mese (anche se l’accredito è bimestrale) e può essere utilizzata presso supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie, nonché per pagare le bollette. Tuttavia, per ottenere questa carta (la richiesta va inoltrata presso gli uffici di Poste Italiane), è necessario rispettare determinati requisiti economici. Le famiglie con un componente sotto i 3 anni o sopra i 65 anni devono avere un ISEE non superiore a 8.052,75 euro (valore aggiornato al 2024). Dunque con la somma il Bonus Spesa diventa di 940 euro.

Se la Carta Acquisti è richiesta per un componente sopra i 65 anni, si considerano anche i redditi percepiti dai singoli membri del nucleo familiare, i quali non devono superare gli 8.052,75 euro, con un limite di 10.737 euro per chi ha compiuto 75 anni. Tuttavia, la misura non è concessa se si possiedono più di una utenza elettrica domestica (anche non domestica), più di due utenze del gas, più di due autoveicoli, più di un immobile a uso abitativo (con una quota superiore o uguale al 25%), immobili non a uso abitativo (con una quota superiore o uguale al 10%), o un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro.

Card “Dedicata a Te”:

La social card “Dedicata a Te”, introdotta nel 2023 e prorogata dall’ultima legge di Bilancio, è una misura di sostegno simile alla Carta Acquisti, ma non prevede requisiti legati all’età dei componenti del nucleo familiare. Tuttavia, la presenza di minori nel nucleo familiare aumenta le probabilità di ricevere questo sostegno.

La Card “Dedicata a Te” è caricata con un importo una tantum, che quest’anno dovrebbe essere di circa 460 euro. È destinata alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro che non beneficiano di altri sostegni, come l’Assegno di Inclusione o il Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Sono previste circa 1 milione e 400mila carte, con priorità per le famiglie numerose (con almeno 3 componenti) e con figli minori a carico, specialmente se di età inferiore ai 10 anni. Non è necessario fare richiesta per questa carta, poiché viene assegnata automaticamente dai Comuni sulla base delle loro disponibilità.