Nel cuore della notte scorsa, un evento di grave portata ha scosso la comunità di Pollena Trocchia, nel napoletano. Poco prima della mezzanotte, le fiamme hanno avvolto l’esterno di un’attività commerciale sita in viale Europa 60, provocando danni significativi e seminando panico tra i residenti del quartiere. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di circoscrivere l’incendio e di evitare danni maggiori, ma l’impatto sull’attività commerciale e sulle vetture parcheggiate nelle vicinanze è stato rilevante. Le vetrate d’ingresso sono finite in frantumi sotto il calore delle fiamme, mentre alcune auto sono danneggiate dall’azione incendiaria.

Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine serrata per fare luce sull’accaduto e individuare i responsabili di questo gesto criminale. Non si esclude infatti che si tratti di un atto doloso, studiato per danneggiare l’attività commerciale e seminare il terrore tra i cittadini.

La comunità di Pollena Trocchia, già colpita dalla preoccupazione per gli eventi criminali, guarda con ansia agli sviluppi delle indagini e chiede giustizia per chi ha subito danni a causa di questo ignobile gesto. In un momento di difficoltà e incertezza, è fondamentale che le istituzioni lavorino con determinazione per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.