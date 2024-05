Alle 3:30 di questa notte una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 ha colpito la provincia di Napoli, precisamente nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’ipocentro del sisma si è verificato a soli tre chilometri di profondità, con epicentro situato a due chilometri da Pozzuoli. Questa nuova scossa sismica arriva tre giorni dopo i terremoti di magnitudo 3.6 e 3.7 che hanno interessato la stessa area, mantenendo così alta l’attenzione sulle attività sismiche nella regione dei Campi Flegrei.

Fortunatamente, non sono segnalati danni a persone o cose a seguito di questa scossa di magnitudo 2.9. Tuttavia, l’evento ha comunque generato preoccupazione tra gli abitanti della zona e ha riacceso il dibattito sulla necessità di monitorare attentamente l’attività sismica e vulcanica in questa area particolarmente sensibile.

I Campi Flegrei, noti per la loro attività vulcanica e sismica, sono soggetti a una costante sorveglianza da parte degli esperti, al fine di prevenire potenziali rischi per la popolazione locale e per le infrastrutture.

È importante che le autorità competenti continuino a fornire informazioni tempestive e aggiornate sulla situazione sismica nei Campi Flegrei, così come è fondamentale che i residenti adottino le precauzioni necessarie per proteggere se stessi e le loro proprietà in caso di futuri eventi sismici.