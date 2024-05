La Campania celebra un’importante conquista nel 2024 con l’assegnazione di 20 Bandiere Blu, un riconoscimento che premia i suoi litorali magnifici e il mare sempre più pulito. Questa notizia non solo conferma l’eccellenza delle sue spiagge, ma anche gli sforzi compiuti dalle amministrazioni locali per la salvaguardia dell’ambiente e la promozione di un turismo sostenibile.

Una New Entry: Cellole

La novità di quest’anno è rappresentata dal Comune di Cellole, che con le spiagge di Baia Felice e Baia Domizia Sud, si aggiunge alle altre 19 località campane premiate. Questo successo è stato accolto con grande entusiasmo nel Casertano, dove l’amministrazione locale, guidata dal sindaco Guido Di Leone, ha espresso profonda soddisfazione per l’importante riconoscimento.

Il Successo dell’Amministrazione Locale

L’assegnazione delle Bandiere Blu riflette gli sforzi congiunti della Provincia di Caserta e del Comune di Cellole. Giorgio Magliocca, presidente della Provincia, e il deputato di FdI, Marco Cerreto, hanno sottolineato come questo risultato sia frutto di un lavoro sinergico e rappresenti una trasformazione significativa per la provincia di Caserta, non più associata alla “Terra dei Fuochi” ma riconosciuta per le sue bellezze naturali, architettoniche ed enogastronomiche.

La Classifica delle Bandiere Blu del mare

Con 20 località premiate, la Campania si piazza al terzo posto nella classifica nazionale, a pari merito con la Calabria. Solo la Puglia e la Liguria la superano, rispettivamente con 24 e 34 Bandiere Blu. Questo risultato evidenzia l’eccellenza delle coste campane, riconosciute sulla base di 32 rigorosi criteri stabiliti dalla Fee (Foundation for Environmental Education).

Le Località Premiato

Oltre a Cellole-Baia Domizia, le località campane che hanno ottenuto la Bandiera Blu per il 2024 includono Anacapri, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Vico Equense in provincia di Napoli. Nel Salernitano, Positano in Costiera Amalfitana e quasi tutta la Costiera Cilentana, con località come Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Camerota, Ispani e San Mauro Cilento, sono anch’esse premiate.

Riconoscimenti per gli Approdi Turistici

Anche gli approdi turistici campani hanno ottenuto riconoscimenti. Tra questi, il vessillo 2024 è stato assegnato a Sudcantieri (Pozzuoli), Yachting Santa Margherita (Procida), porto turistico di Capri (Capri), Marina D’Arechi (Salerno), porto turistico di Agropoli (Agropoli), Marina di Acciaroli (Pollica), porto turistico di Palinuro (Centola) e San Domenico – Porto di Camerota (Marina di Camerota).

La Qualità dei Servizi e della Sicurezza

Tra i criteri che hanno contribuito all’assegnazione delle Bandiere Blu figurano la qualità dei servizi e della sicurezza. Le spiagge devono disporre di un numero adeguato di personale e attrezzature di salvataggio, oltre a equipaggiamenti di primo soccorso prontamente accessibili, garantendo così un ambiente sicuro per tutti i bagnanti.