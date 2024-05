Il Ministro dell’Agricoltura ha recentemente annunciato il ritorno della “Carta Dedicata a Te” per il 2024, con alcune novità significative del Bonus Spesa rispetto all’edizione precedente, una misura di sostegno economico, destinata alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro, sarà disponibile a partire da luglio.

Incremento dell’Importo

Una delle principali novità è l’aumento dell’importo caricato sulla carta, che passa da 450 a 460 euro. Questo incremento, seppur modesto, rappresenta un ulteriore aiuto per le famiglie beneficiarie. La somma potrà essere utilizzata per l’acquisto di generi alimentari, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici, ampliando così le possibilità di utilizzo rispetto all’anno precedente.

Soglia Reddituale e Numero di Beneficiari

La soglia reddituale per accedere al beneficio rimane invariata, fissata a un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro. Questo garantisce l’accesso alla carta a circa 1,4 milioni di nuclei familiari, un numero in crescita rispetto al 2023 grazie all’aumento delle risorse stanziate nella Legge di Bilancio, con 50 milioni di euro aggiuntivi. Questi fondi aggiuntivi hanno permesso di incrementare l’importo erogato ai beneficiari.

Modalità di Selezione e Erogazione

Le modalità di selezione rimangono affidate all’INPS, che procederà sulla base delle dichiarazioni fiscali. Non sarà necessario presentare alcuna domanda, semplificando così l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda l’erogazione, verrà replicato il modello dei mesi scorsi, con una distribuzione capillare sul territorio nazionale ad opera dei vari Comuni.

Sconti e Agevolazioni

Un’altra nota positiva riguarda la proroga degli sconti per le famiglie che utilizzano la carta Bonus per la spesa alimentare. Sarà mantenuta la riduzione del 15%, con la possibilità di ottenere sconti maggiori presso alcuni esercizi convenzionati. Questo rappresenta un’agevolazione importante in un periodo caratterizzato da un aumento del costo della vita.

La “Carta Dedicata a Te” 2024 si conferma come un importante strumento di welfare a sostegno delle famiglie in condizioni di disagio economico. Le novità introdotte, tra cui l’incremento dell’importo e la conferma degli sconti, rendono questa edizione ancora più rilevante. I dettagli definitivi saranno resi noti a giugno, con la distribuzione prevista per luglio.