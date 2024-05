Il Bonus più atteso è arrivato con il clickday il 3 giugno. il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha finalmente sbloccato un miliardo di euro per incentivare l’acquisto di auto a basse emissioni. Questo importante stanziamento, volto a sostenere la transizione ecologica, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera investire in veicoli più sostenibili.

Le Novità per il 2024

A partire dal 3 giugno 2024, sarà possibile prenotare il Bonus con i contributi attraverso la piattaforma ecobonus.mise.gov.it, gestita da Invitalia per conto del MIMIT. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) pubblicato in Gazzetta Ufficiale fornisce tutte le informazioni necessarie per accedere agli incentivi.

I Dettagli degli Incentivi

Gli incentivi sono differenziati in base alla categoria del veicolo e alla sua classe ambientale. I contributi più consistenti, fino a 13.500 euro, sono destinati alle auto a zero emissioni, particolarmente vantaggiosi per chi ha un Isee sotto i 30mila euro e procede con la rottamazione del vecchio veicolo. Le ibride plug-in potranno beneficiare di agevolazioni fino a 9mila euro, mentre i veicoli a combustione interna avranno bonus ridotti.

Maggiorazioni e Benefici per le Famiglie

Una delle novità di rilievo per il 2024 è il riconoscimento di contributi basati sulla classe di omologazione Euro del veicolo da rottamare, con maggiorazioni del 25% per i nuclei familiari con un Isee inferiore ai 30mila euro. Questo rappresenta un incentivo significativo per le famiglie a basso reddito, favorendo l’acquisto di veicoli più ecologici.

Sostegno alle Aziende

Un’altra componente essenziale dei nuovi incentivi riguarda le aziende. Sono stati stanziati 150 milioni di euro per il rinnovo dei mezzi commerciali, incentivando così le imprese a contribuire attivamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria.

Il Click Day: Un Appuntamento Cruciale

Il click day del 3 giugno 2024 si preannuncia come un momento fondamentale per sfruttare al meglio queste risorse. Sul sito ecobonus.mise.gov.it saranno disponibili tutte le tabelle con i dettagli degli incentivi, rendendo possibile la prenotazione dei contributi in modo rapido ed efficiente.

Gli incentivi auto 2024 offrono una preziosa opportunità per promuovere la mobilità sostenibile, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni in linea con gli obiettivi ambientali dell’Unione Europea. Questa iniziativa non solo sostiene l’ambiente, ma migliora anche la salute pubblica, dimostrando l’impegno del governo verso un futuro più verde. Le famiglie e le aziende sono invitate a cogliere questa occasione per rinnovare il loro parco veicoli e contribuire attivamente alla transizione ecologica.