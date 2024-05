Negli ultimi anni, l’INPS ha ampliato i servizi offerti ai propri iscritti, includendo diverse agevolazioni che possono fare la differenza per molte famiglie italiane e tra questi, uno dei più interessanti è il bonus mutuo, che ora è ufficiale. Un’agevolazione che mira a sostenere specifiche categorie di contribuenti nell’acquisto o nella ristrutturazione della propria abitazione.

Cos’è il Bonus Mutui INPS e Chi Può Beneficiarne

Il bonus mutui erogato dall’INPS, precedentemente noto come mutuo INPDAP, offre condizioni vantaggiose per:

L’acquisto, la costruzione o l’ampliamento della prima casa.

L’acquisto di un box o posto auto.

Le spese per l’istruzione.

L’estinzione di un mutuo preesistente.

L’iniziativa mira a supportare finanziariamente coloro che necessitano di un sostegno economico per realizzare i propri progetti abitativi.

Requisiti per Accedere al Bonus Mutuo

Le domande per il bonus mutuo, diventato ufficiale, possono essere presentate online sul sito dell’INPS tra gennaio e novembre. Il bonus mutui è riservato a:

Dipendenti pubblici e statali.

Pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

Membri del nucleo familiare, che include il coniuge, la parte dell’unione civile, i conviventi di fatto con contratto registrato, i figli minori o i figli maggiorenni fiscalmente a carico del genitore.

Importi Massimi Concedibili

L’INPS stabilisce limiti precisi per gli importi massimi concedibili:

Acquisto di una nuova casa: fino a 300.000 euro.

Ristrutturazioni o manutenzioni di immobili: fino a 150.000 euro.

Acquisto o costruzione di un box o posto auto: fino a 75.000 euro.

Spese di iscrizione e frequenza a corsi di studio: fino a 100.000 euro.

Questi importi includono eventuali imposte e sono limitati al valore dell’immobile ipotecato e alla capacità di credito del richiedente, come determinato dall’INPS.

Modalità di Rimborso

Il rimborso del mutuo avviene attraverso rate mensili costanti e posticipate tramite i canali di pagamento PagoPA, offrendo un metodo sicuro e tracciabile per il rimborso del finanziamento. Questa modalità garantisce una gestione trasparente e sicura del rimborso, facilitando il controllo delle proprie finanze.

Procedura per Presentare Domanda

I dipendenti statali che soddisfano i requisiti possono presentare domanda telematicamente attraverso il sito ufficiale dell’INPS, dal 15 gennaio (dal 15 febbraio per l’anno 2024) al 30 novembre di ogni anno. Per accedere al servizio è necessario disporre di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Sul sito dell’INPS è disponibile un elenco dei documenti necessari per la domanda di mutuo ipotecario per ogni specifica finalità.