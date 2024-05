Un evento preoccupante si è verificato ad Ariano Irpino, dove un grosso masso si è staccato dalla sommità di una scarpata nella zona del versante Pasteni, precipitando fino a raggiungere la strada che da via Nazionale conduce alla località Sant’Antonio, all’altezza del fosso Madonna dell’Arco. Fortunatamente, l’incidente è avvenuto di notte e non ha causato danni né a persone né a infrastrutture.

La Dinamica dell’Accaduto

Il masso si è staccato dal versante in prossimità di un boschetto, rotolando giù per la scarpata fino a fermarsi sulla strada. La caduta, seppur spettacolare e potenzialmente pericolosa, non ha avuto conseguenze gravi, in parte grazie all’orario notturno, quando il traffico sulla strada è minimo.

Verifiche e Prevenzione

Le autorità locali hanno effettuato una prima verifica della zona e hanno concluso che si tratta di un caso isolato. Tuttavia, vista la natura potenzialmente pericolosa dell’incidente, è stato suggerito di condurre una verifica più approfondita del versante per scongiurare ulteriori cedimenti. La sicurezza dei residenti e degli automobilisti è una priorità, e un controllo accurato potrebbe prevenire futuri distacchi di massi.