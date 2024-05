Nel tardo pomeriggio di ieri, un momento di apprensione ha colpito i conducenti sull’autostrada A30, dove un tir che trasportava merci per animali è sbandato, per cause ancora in corso di accertamento, andando a urtare contro il guardrail e perdendo il carico sull’asfalto. L’incidente si è verificato all’altezza di Castel San Giorgio e ha coinvolto anche un furgone. Fortunatamente, il conducente del tir, stando alle prime informazioni, sembra essere rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti la Polizia Stradale e i vigili del fuoco per gestire la situazione. Le squadre di soccorso hanno lavorato per spostare il mezzo pesante e per contribuire alla pulizia del manto stradale, garantendo la sicurezza della zona e facilitando il ripristino della viabilità.

Le cause precise dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, è fondamentale seguire attentamente le istruzioni delle forze dell’ordine e adottare tutte le precauzioni necessarie quando si transita nella zona dell’incidente.