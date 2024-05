A.P., 42 anni, originario di Sant’Antimo e residente a Casandrino, è finito vittima di un brutale attacco ieri pomeriggio. L’uomo è gambizzato nel suo ufficio con quattro colpi di pistola alle gambe. Il violento episodio si è verificato nella sede della sua società di noleggio auto con annesso autolavaggio, situata a Sant’Arpino, una zona che segna il confine tra Frattamaggiore, Grumo Nevano, Sant’Antimo e la stessa Sant’Arpino.

Le Indagini

Gli investigatori sono al lavoro e non escludono nessuna pista. Le dinamiche dell’attacco e il contesto in cui è avvenuto suggeriscono diverse possibili motivazioni, dalle questioni personali ai conflitti legati all’attività lavorativa dell’uomo. Gli inquirenti stanno analizzando tutte le ipotesi, raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per risalire agli autori del raid.

La Vittima

A.P., conosciuto nella sua comunità, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, pur essendo gravi, non sembrano al momento mettere in pericolo la sua vita. Le autorità sono in attesa di poterlo interrogare per ottenere ulteriori dettagli che possano fare luce sull’accaduto.