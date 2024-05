Passa il giro d’Italia, Circumvesuviana costretta a rivedere il programma. La tappa in questione è quella di martedì 14 maggio, con partenza da Pompei e arrivo a Cusano Mutri. Queste le variazioni annunciate da Eav: per la linea Napoli-Scafati-Poggiomarino, la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino sarà interrotta dalle 12:55 alle 13:50. Pertanto il treno delle ore 12:26 da Napoli per Poggiomarino limiterà la corsa a Torre Annunziata e il delle ore 13:32 avrà origine da Torre Annunziata.Per la linea Napoli-Ottaviano-Sarno il treno delle ore 12:22 da Napoli per Sarno si attesterà a Terzigno fino a nulla osta di avvenuto transito del giro per poi proseguire la corsa verso Sarno; allo stesso modo, il treno delle ore 13:38 da Sarno per Napoli sosterà a Striano fino a nulla osta di avvenuto transito dei ciclisti per poi proseguire la propria corsa verso Napoli.

Infine, per la linea Napoli-Pomigliano-Baiano, la tratta Scisciano-Baiano sarà interrotta dalle ore 13:25 alle ore 14:25 circa; pertanto, il treno delle 13:00 da Napoli per Baiano limiterà la corsa a Scisciano, mentre quello delle 14:25. avrà origine da Scisciano.