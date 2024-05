Per consentire lo svolgimento del “Giro d’Italia”, come concordato con le competenti Prefetture nell’ambito dei Comitati Operativi per la Viabilità, si renderanno necessarie alcune limitazioni alla circolazione anche sulla rete stradale Anas in Campania nelle giornate di domani, martedì e mercoledì prossimi. Domenica in località Garigliano, ai veicoli provenienti dalla SS7 “Appia” sarà inibito l’accesso alla SS7quater “Domitiana” in direzione di Napoli (km 1,200); – sulla SS7 quater: in carreggiata nord, sarà chiusa la rampa di immissione dello svincolo di Castel Volturno (km 29,300); in carreggiata sud, sarà chiusa la rampa di uscita dello svincolo Lago d’Averno (km 54,700). Inoltre, per il passaggio della gara lungo la SS7quater “Domitiana” sarà interdetto il tratto compreso tra il km 1,200 ed il km 26,200, in relazione al passaggio degli atleti.

Martedì, invece, saranno chiusi, in entrambe le direzioni, lo svincolo di Boscoreale (km 22,900) della SS268 “del Vesuvio” e lo svincolo di Solopaca (km 45,500) della SS372 “Telesina”. Inoltre, per il passaggio della gara lungo la SS7 “Appia” in località Arpaia saranno interdette tratte in relazione al passaggio degli atleti. Mercoledì, infine, non sono previste chiusure di svincoli. Inoltre, per il passaggio della gara lungo la SS369 “Appulo Fortorina” saranno interdette tratte in relazione al passaggio degli atleti. La circolazione sarà deviata con indicazioni sul posto. Le chiusure saranno effettuate dalle Forze dell’Ordine e dalle squadre Anas, in coordinamento con Prefetture e Forze dell’Ordine locali.