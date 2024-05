Nel contesto di uno sciame sismico che ha interessato la regione dei Campi Flegrei, una nuova scossa di terremoto è registrata nella serata odierna alle 19:37. L’epicentro del sisma è localizzato proprio nella zona dei Campi Flegrei, con una magnitudo pari a 2.7 e una profondità stimata di 2,3 chilometri. Nonostante l’evento sismico, non si segnalano danni significativi.

Questa scossa rappresenta uno degli episodi di un prolungato sciame sismico che ha coinvolto la regione, con eventi di diversa intensità. Gli eventi più significativi si sono verificati precedentemente, alle 3:47 con una magnitudo di 3.2, e alle 5:53 con una magnitudo di 2.9. Anche se questi eventi non hanno causato danni rilevanti, hanno comunque suscitato preoccupazione e allarme nella popolazione locale.

È da sottolineare che le scosse sono state avvertite non solo nell’area circostante l’epicentro, ma anche in alcuni quartieri della città di Napoli, soprattutto ai piani più alti degli edifici. Questo fatto evidenzia la sensibilità e la percezione dei residenti nei confronti degli eventi sismici, specialmente considerando la storia sismica della regione.

Le autorità competenti stanno monitorando attentamente la situazione e fornendo costantemente aggiornamenti alla popolazione. È importante che i residenti rimangano vigili e attenti alle raccomandazioni delle autorità in materia di sicurezza sismica, adottando le misure precauzionali necessarie per proteggere se stessi e i propri beni in caso di eventi futuri.