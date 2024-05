Importante ed imperdibile evento alla Galleria d’arte RiQuadro di Francesco Ambrosino a via Roma Palma Campania: una mostra per tutti gli amanti dell’ arte contemporanea attraverso una delle sue espressioni piu belle, la Pop Art. Un evento come pochi nella provincia di Napoli : protagonista indiscussa la mostra personale del Maestro Lorenzo Crivellaro, artista influente e famoso della Pop Art Italiana. Attraverso le opere del Maestro Crivellaro la Pop Art diventa omaggio alla quotidianità.

Marchi storici, slogan, fumetti, attraverso la pittura acquisiscono un valore iconico: i prodotti di un benessere che segnava gli albori del consumismo, sono protagonisti di tele intonacate con stucchi e cementi e lavorate in maniera stratificata, con tecniche che richiamano la scultura.

Se non vuoi perderti tutto questo, aperivArte ,musica e avere la possibilità di ammirare le opere dal vivo e conoscere l’artista non resta che segnare l’appuntamento in agenda :

Galleria RiQuadro Via Roma 332 Palma Campania, 10 maggio start alle ore 19:00.