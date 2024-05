Il cocktail bar Decantami a Frattamaggiore oggetto di un furto nella scorsa notte. Verso le 4 del mattino, l’attività situata in corso Durante è presa di mira da quattro individui incappucciati, che hanno rubato una serie di beni, tra cui parte dell’incasso, salumi, formaggi, e la vetrina esposta. Mario, uno dei soci del locale, ha riferito che i danni ammontano a circa 3.000 euro e che la polizia è intervenuta sul posto per i rilievi. A riportare la notizia è Il Mattino. Non si tratta però di un episodio isolato, poiché altre attività nella stessa zona sembrano essere state prese di mira. Mario ha sottolineato che il cocktail bar Decantami non è l’unica vittima, evidenziando la preoccupazione diffusa tra gli esercenti locali.

Nonostante l’incidente, Decantami si appresta a festeggiare il suo primo anno di attività. Mario ha sottolineato l’impegno e la determinazione del team, composto da giovani professionisti frattesi, che credono nel progetto e stanno aprendo una seconda attività nella stessa area.

Tuttavia, Mario ha espresso la sua delusione e frustrazione per quanto accaduto, chiedendo risposte concrete dalle autorità e dalla politica locale. Ha sottolineato il senso di ingiustizia di essere vittime di un crimine dopo aver investito nella propria attività e nella comunità locale. La richiesta di Mario riflette il desiderio di tutte le attività commerciali di Frattamaggiore di ricevere un adeguato supporto e protezione da parte delle istituzioni.