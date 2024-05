La scorsa notte, un 48enne di Ottaviano, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri a Roccarainola per furto aggravato. L’intervento è avvenuto in via Renola, dove i militari sono allertati dal 112 a seguito della chiamata di un cittadino. I carabinieri hanno sorpreso l’uomo all’interno di un cantiere edile mentre stava rubando materiali e attrezzature. Il 48enne non era solo: era accompagnato da altre due persone che, approfittando della confusione, sono riuscite a fuggire. Le indagini per identificare e arrestare i complici sono attualmente in corso.

Situazione dell’Arrestato

L’uomo arrestato è portato in caserma e al momento è in attesa di giudizio. L’operazione, oltre a prevenire ulteriori furti, sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per mantenere la sicurezza nelle comunità locali.

Ricerca dei Complici

I carabinieri stanno intensificando le ricerche per rintracciare i complici fuggiti. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le autorità. La partecipazione della comunità è fondamentale per garantire che i responsabili vengano assicurati alla giustizia.