Due individui, già detenuti, dovranno ora affrontare un’ulteriore pena per un furto commesso presso la scuola “Giampaglia-Iaccarino” di Ercolano. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura e eseguita dai Carabinieri di Ercolano nei confronti di G.S., 34 anni, e M.E., 26 anni. Le indagini condotte dalla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano hanno rivelato che il furto è avvenuto a febbraio all’interno dell’istituto scolastico. Nonostante G.S. fosse agli arresti domiciliari per un’altra causa, è evaso per commettere il furto. Dopo essersi introdotto di notte nella scuola, previa effrazione di alcune porte di accesso, ha rubato diversi PC e altri strumenti informatici utilizzati dagli studenti per le attività scolastiche. Anche M.E. è coinvolto, accusato di ricettazione di uno dei PC trafugati.

I Carabinieri di Ercolano sono riusciti a recuperare gran parte della refurtiva, restituendola alla scuola. G.S. era già stato coinvolto in un furto avvenuto lo scorso febbraio, insieme alla somma di 550 euro e materiale vario sottratto da una palestra di Ercolano.

Il provvedimento eseguito rappresenta una misura cautelare disposta durante le indagini preliminari, contro la quale è possibile presentare mezzi di impugnazione. È importante sottolineare che i destinatari della custodia cautelare sono persone sottoposte a indagini e, quindi, presunte innocenti fino a prova contraria.