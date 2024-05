Ieri mattina un incidente è avvenuto nel Casertano tra le stazioni di Santa Maria Capua Vetere e Caserta, lungo la linea ferroviaria Cassino-Caserta. Un furgone è rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello e il conducente ha deciso di parcheggiare parallelamente ai binari, sperando di lasciare spazio al treno regionale in arrivo. Tuttavia, il convoglio ha urtato lateralmente l’automezzo, causando danni limitati ai due mezzi e fortunatamente nessun ferito. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria, con rallentamenti registrati lungo la tratta interessata. Al momento, sono in corso interventi da parte dei tecnici di Rfi e delle forze dell’ordine per ripristinare la regolare circolazione dei treni. È importante sottolineare che il passaggio a livello coinvolto nell’incidente era regolarmente funzionante al momento degli eventi.

Il Gruppo Fs ha comunicato che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, modifiche di percorso e cancellazioni a causa dell’incidente. Per attenuare i disagi ai passeggeri, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di Caserta e Capua.

L’episodio sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e ferroviaria, nonché di prestare attenzione ai segnali di avvertimento ai passaggi a livello. Incidenti come questo possono causare non solo danni materiali, ma anche interruzioni significative nei trasporti e potenzialmente mettere a rischio la sicurezza delle persone.