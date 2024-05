Con l’arrivo dell’estate, riparte l’attività del Piano Caldo del Ministero della Salute, mirato a prevenire gli effetti negativi delle ondate di calore sulla salute, soprattutto delle persone più fragili. Il programma è operativo dal 20 maggio al 20 settembre e fornisce bollettini giornalieri sulle ondate di calore, elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero.

Monitoraggio e Prevenzione

I bollettini sono pubblicati dal lunedì al venerdì e consentono di individuare quotidianamente le condizioni meteo-climatiche a rischio per ogni specifica area urbana. Il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Francesco Vaia, ha ribadito in una circolare inviata alle Regioni l’importanza di questo monitoraggio, che copre 27 città italiane.

Città Monitorate

Le città coinvolte nel sistema di monitoraggio sono:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Messina

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Soggetti Vulnerabili

Il sistema si concentra in particolare sulla protezione dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza, che sono i più esposti ai rischi derivanti dalle alte temperature. La previsione e la prevenzione sono cruciali per ridurre il numero di malori e complicanze legate al caldo, garantendo un intervento tempestivo e mirato.

Strumenti e Risorse

Il Ministero della Salute, attraverso il sistema operativo, fornisce strumenti e risorse per affrontare le ondate di calore. Questi includono:

Bollettini meteo-climatici dettagliati per ogni città.

Linee guida per la prevenzione dei rischi legati al caldo.

Informazioni specifiche per la protezione dei soggetti vulnerabili.