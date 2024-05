Francesco Abbinante, 25 anni, reggente del clan Abbinante, catturato nel comune di Castelvolturno. La sua cattura segue un intenso lavoro investigativo condotto dai carabinieri della compagnia di Napoli Stella e dai militari del nucleo investigativo di Napoli. Abbinante era sfuggito al blitz del 7 novembre scorso, durante il quale erano stati coinvolti 37 indagati per associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni e al traffico di stupefacenti. Dopo essere riuscito a eludere le autorità, il 25enne era stato raggiunto da una dichiarazione di latitanza il 9 gennaio 2024.

La sua cattura è avvenuta mentre si trovava nella sua abitazione a Castelvolturno. Al momento dell’accesso degli agenti all’interno dell’abitazione, Abbinante era solo. Le circostanze esatte della cattura non sono state rese pubbliche, ma è chiaro che è stata l’esito di un’operazione coordinata delle forze dell’ordine. L’arresto di Francesco Abbinante rappresenta un importante successo per le autorità nella lotta contro il crimine organizzato nella regione. Abbinante è stato portato in custodia dalle autorità competenti e sarà sottoposto alle procedure legali stabilite dalla legge.