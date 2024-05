La storica pizzeria “Dal Presidente”, situata nel cuore di Napoli, è finita sequestrata oggi dalla Guardia di Finanza nell’ambito di una vasta operazione anti-riciclaggio condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli. Il locale, noto per aver servito l’allora presidente americano Bill Clinton durante una sua visita in Italia, è tra i beni coinvolti in un sequestro del valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro. La pizzeria, situata in via dei Tribunali, uno dei due decumani principali del centro storico di Napoli, rappresenta una delle mete turistiche più frequentate della città. Il sequestro è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’indagine che mira a contrastare il riciclaggio di denaro sporco e altre attività illecite.

La storia della pizzeria “Dal Presidente” è strettamente legata alla figura del pizzaiolo che, in occasione del G7 di Napoli nel 1994, preparò una pizza speciale per il presidente Clinton. Da quel momento, il locale è diventato un punto di riferimento non solo per i napoletani, ma anche per turisti e appassionati della vera pizza napoletana.

L’operazione odierna si inserisce in un più ampio contesto di lotta alla criminalità organizzata, che spesso utilizza attività commerciali di facciata per ripulire denaro proveniente da attività illecite. Le indagini della DDA hanno portato alla luce un complesso sistema di riciclaggio che coinvolgeva numerosi esercizi commerciali nel capoluogo partenopeo.

Il sequestro della pizzeria “Dal Presidente” rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata locale, ma anche un segnale forte della determinazione delle autorità a combattere il riciclaggio di denaro e a preservare la legalità nel settore economico. Le autorità continueranno a monitorare attentamente la situazione, con l’obiettivo di smantellare ulteriormente le reti criminali che minacciano l’integrità economica e sociale della città.

Intanto, molti napoletani e turisti esprimono il loro stupore e dispiacere per il coinvolgimento di un’icona della tradizione gastronomica partenopea in un caso così delicato. La pizzeria, che ha sempre rappresentato un simbolo di eccellenza e autenticità, si trova ora al centro di una vicenda giudiziaria che rischia di offuscarne la fama.