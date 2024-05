È intitolato ad Angelo Melfa il Premio per il miglior spettacolo che sarà assegnato al termine della prima Edizione del Festival del Teatro Amatoriale Città di Poggiomarino, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Le Faville” e rivolto a tutte le Compagnie con sede in Campania. L’inizio del Festival è previsto per il mese di ottobre, mentre la conclusione, con la serata finale e la consegna degli otto premi in palio, è in programma verso fine maggio 2025.

Ad accogliere tutte le compagnie partecipanti presso il Cine Teatro Eliseo saranno sia i componenti della Compagnia “Le Faville”, sia soprattutto i familiari del compianto Angelo, in particolare la figlia Rossella: insieme hanno voluto questo Festival, che si pregia anche del Patrocinio morale sia del Comune di Poggiomarino sia della Città Metropolitana di Napoli.

Molteplici sono gli obiettivi che la Compagnia “Le Faville” intende raggiungere attraverso questo Festival: in primis offrire a tutti i gruppi teatrali presenti in città un’ulteriore occasione per esibirsi, ma anche permettere al pubblico poggiomarinese di godere delle performance di Compagnie diverse da quelle locali ed infine, ovviamente, ricordare la figura di un uomo che, con grande semplicità ma anche con tenacia e con grande passione, ha regalato per decenni ai giovani poggiomarinesi una serie infinita di occasioni di svago, di divertimento, di aggregazione e di crescita culturale.

Non ci resta che attendere, dunque, la pubblicazione del cartellone con le Compagnie selezionate e poi accomodarci in platea e goderci gli spettacoli.

Per i Gruppi interessati è possibile scaricare il bando cliccando qui.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’organizzazione entro e non oltre il giorno 30 giugno 2024.