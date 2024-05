La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un sequestro preventivo del valore di 803.433,36 euro nei confronti della “Tekno Piper SRLS” e del suo amministratore. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica guidata da Nunzio Fragliasso, riguarda l’omesso versamento delle ritenute fiscali operate sulle buste paga dei dipendenti della società.

L’Indagine

L’indagine ha rivelato che la “Tekno Piper SRLS”, operante nel settore della riparazione e manutenzione di navi commerciali e da diporto, non ha infatti versato al fisco le ritenute operate nei confronti dei propri dipendenti per gli anni d’imposta dal 2018 al 2020. Questo ammontare evaso corrisponde a un totale di 803.433,36 euro.

Il Sequestro

Il sequestro preventivo, disposto per un importo equivalente alle imposte evase, coinvolge sia la società sia il suo rappresentante legale. Il provvedimento riguarda quote societarie, veicoli e disponibilità finanziarie della società e dell’indagato, il cui valore complessivo è attualmente in fase di quantificazione. La misura ablatoria reale è adottata in conformità con l’art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000, che disciplina i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

Reazioni e Prospettive

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata, con l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, mira quindi a contrastare efficacemente i reati tributari e a recuperare le somme dovute allo Stato. Il sequestro di beni e disponibilità finanziarie della “Tekno Piper SRLS” e del suo amministratore rappresenta un passo significativo nel perseguire chi cerca di evadere il fisco.

Le operazioni di sequestro sono ancora in corso e il valore complessivo dei beni sequestrati verrà determinato nelle prossime settimane.