Un tentativo maldestro di nascondersi sotto un tappeto è stato il triste epilogo per un individuo sorpreso durante un servizio di controllo del territorio condotto dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia. Mentre transitavano in salita Piazza Grande, gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cercato di fuggire precipitosamente all’interno del cortile di uno stabile, cercando rifugio dietro uno scooter e coprendosi con un tappeto. La sua fugace scappatella è interrotta tempestivamente dai poliziotti, che lo hanno raggiunto e controllato. È emerso che l’uomo, un 45enne residente a Castellammare di Stabia, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio e, pertanto, non aveva il permesso di allontanarsi da casa per nessun motivo.

Il suo futile tentativo di eludere il controllo delle forze dell’ordine gli è costato caro: è tratto in arresto per evasione, con conseguente aggravamento della pena. La sua breve uscita di casa ha avuto conseguenze gravi e ora dovrà affrontare le conseguenze della sua azione.

Questo episodio mette in luce l’importanza dei servizi di controllo del territorio condotti dalle forze dell’ordine, che sono fondamentali per garantire la sicurezza e far rispettare la legge.