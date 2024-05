Un uomo residente a Formicola, nel cuore del Casertano, ha visto le porte della libertà chiudersi su di lui a causa dell’accusa di stalking, avanzata dai Carabinieri su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La storia, intricata e inquietante, ha come protagonista una donna, vittima delle ossessioni e delle minacce del suo ex marito. L’arresto è giunto dopo che la donna ha denunciato le continue molestie e persecuzioni subite dall’uomo. Le indagini hanno portato alla luce prove schiaccianti che confermano la natura disturbante del comportamento dell’accusato. Tra queste prove, emerge in modo particolare l’utilizzo spregiudicato dei social media come strumento di intimidazione e controllo.

L’uomo, nel tentativo di mettere in atto la sua sconvolgente campagna di terrore nei confronti della ex moglie, ha pubblicato diversi video minacciosi sul profilo Facebook della vittima. Questi video, carichi di minacce e violenza psicologica, hanno gettato un’ombra oscura sulla vita della donna, costringendola a vivere nel costante timore e nell’angoscia.

Lo stalking, oltre a rappresentare una grave violazione della privacy e della sicurezza personale, è un reato che lascia profonde cicatrici emotive sulla vittima, compromettendo la sua qualità di vita e il suo benessere psicologico. La tempestiva azione delle autorità competenti nel fermare l’aggressore è fondamentale per garantire la protezione delle vittime e per contrastare con fermezza comportamenti criminali di questo genere.