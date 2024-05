Il programma “Energie per il Sarno” ha preso il via con la consegna dei lavori per il completamento della rete fognaria nei comuni di Angri, Poggiomarino, Sarno e Torre Annunziata. Gli interventi, di cui Gori è soggetto attuatore, saranno ultimati entro il 2025 e porteranno notevoli benefici sociali ed ambientali, contribuendo in modo significativo al disinquinamento del fiume Sarno. Queste azioni, finanziate con fondi PNRR, mirano a eliminare gli scarichi in ambiente, estendere il servizio di fognatura in zone attualmente non servite, convogliare le acque reflue nei collettori comprensoriali e ristrutturare o riqualificare le reti fognarie esistenti. Si prevede un significativo incremento degli abitanti serviti da fognatura e depurazione.

L’obiettivo finale è completare un’operazione di risanamento e salvaguardia dei corsi d’acqua, contribuendo al recupero della piena balneabilità nel golfo di Napoli.

Nel dettaglio, i lavori a Angri, finanziati con 6.500.000 euro, mirano all’eliminazione di 3 scarichi di acque reflue in ambiente. A Poggiomarino, con un finanziamento di 12 milioni di euro, si prevede la realizzazione di un’efficiente rete fognaria, un’opera pubblica di interesse primario per i cittadini. A Sarno, le opere sono finanziate per un importo complessivo di 5,2 milioni di euro. Infine, a Torre Annunziata, sono previsti lavori per 7,8 milioni di euro, che includono la realizzazione di servizi fognari in via Andolfi e in alcune aree confinanti con il comune di Castellammare di Stabia.