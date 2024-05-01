Ecco tutte le liste per le Europee presentate per la Circoscrizione Sud
Fratelli d’Italia
GIORGIA MELONI DETTA GIORGIA
NICOLA BENEDETTO
ERSILIA AMATRUDA
ANTONIO AMBROSIO
MARCO CERRETO
NICOLA D’AMBROSIO DETTO DAMBROSIO
LUCIANA DE FRANCESCO
MARIANGELA DI BIASE
RAFFAELLA DOCIMO
INES FRUNCILLO
ALBERICO GAMBINO
CHIARA MARIA GEMMA
GIOVANNA GRECO
ELENA MARRAZZI
DENIS DOMENICO NESCI
MICHELE PICARO
VITTORIO SGARBI
FRANCESCO VENTOLA
Lega
VANNACCI ROBERTO; LOIZZO SIMONA; GRANT VALENTINO, MARTI ROBERTO; PATRICIELLO ALDO; BARONE LUIGI; CUCCHIARELLA LAURA; FIUME GIOVANNA; GAGLIARDI SANTO; GRANDE MARICA; MAGLIANO RANCESCA; MANCUSO FILIPPO; MINUTO ANNA CARMELA; RESCIGNO CARMELA; RUSSO ANGELA; SANTORO DANTE; SPLENDIDO JOSEPH; TASSELLI MATILDE.
Forza Italia
ANTONIO TAJANI
ISABELLA ADINOLFI
FULVIO MARTUSCIELLO
ALESSANDRA MUSSOLINI
LUCIA VUOLO
GIUSEPPINA PRINCI
PAOLO SOCCORSO DELL’ERBA
ANTONELLA BALLONE
ANGELO D’AGOSTINO
LAURA DE MOLA
RAFFAELE DE ROSA
ELISEO IANNINI
SONIA PALMERI
BARBARA RICCI
RICCARDO ROSA
ALESSANDRO SACCHI
FRANCESCA SALATIELLO
MARCELLO VERNOLA
Pd
LUCIA ANNUNZIATA
ANTONIO DECARO
PINA PICIERNO
SANDRO RUOTOLO
JASMINE CRISTALLO
FRANCESCO FORTE
MANOLA DI PASQUALE
LUIGI TASSONE
SHADY ALIZADEH
FRANCESO TODISCO
GIUSEPPINA PATERNA
NICOLA CAMPANILE
ANNAMARIA BECCI
MASSIMO SCHIAVONE
GEORGIA TRAMACERE
RAFFAELE TOPO
CARMELA SAULINO
GIANMARIO SPADA
MpVimento 5 Stelle
TRIDICO PASQUALE
PALMISANO VALENTINA
FURORE MARIO
SIBILIO MAURIZIO
SARNO MAURA
DELLA VALLE DANILO
DE VITA LAURA
CORNELI VALENTINA
SILVESTRI GAIA
STELLA FABIO
MANCINO LELIO
BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO
RUGGIERO FRANCESCA ANNA
GAUDIANO FELICIA
COPPOLA ANNUNZIATA
LABARILE MARIA ANNA
DI PALMA RICCARDO
INCAMPO VINCENZO
Azione
CARLO CALENDA, ELENA BONETTI, MARCELLO PITTELLA, RAMONA CALAFIORE, LUIGI CASCIELLO, CARMELA CRACA, FRANCESCO DE NISI, LIBERA D’AMELIO, GIUSEPPE FERRANDINO, PAOLA FANFARILLO MANGANIELLO, DARIO GALANTINO, DANILA IACOVELLI, VALERIO POTI, LUCIA IODICE, STEFANIA POSTORIVO, GIUSEPPE SOMMESE, BARBARA PREZIOSI.
Stati Uniti d’Europa
VINCENZO MARAIO DETTO ENZO
MANUELA ZAMBRANO
NICOLA CAPUTO
ALESSANDRINA LONARDO MASTELLA
TERESA BELLANOVA
CATERINA MIRAGLIA
ALFONSO MARIA GALLO
EMANUELA PISTOIA
MASSIMILIANO STELLATO
STEFANO MASCARO
ADRIANO PASCULLI DE ANGELIS
GIOVANNA CATACCHIO
GIUSEPPE VARACALLI
FILOMENA GRECO
ANTONIO RUBINO
ELENORA STOMEO DETTA CLAUDIA
ANNUNZIATA PAESE
MATTEO RENZI
Avs
Italia Sud
DOMENICO LUCANO DETTO MIMMO
ROSA D’AMATO
ANNA FRAZIA MARASCHIO
FRANCESCO EMILIO BORRELLI
SOUZAN FATAYER DETTA SUSAN
FABIO ARMANO
FEDELE CANNEROZZI
NATALE CUCCURESE
MARIA PIA FUNARO
GIOVANNI GERMANO
FRANCESCA IMPERATORI
ALESSANDRA MARIANO
ANNA ORABONA
GIULIA PERSICO
GERARDO PONTECORVO
VALERIA SPINELLI
ROSARIO TERNULLO
SERGIO ULGIATI
Libertà
CATENO DE LUCA
LAURA CASTELLI
FRANCESCO AMODEO
PIERA AIELLO
DONATO AMORUSO
SERGIO DE CAPRIO DETTO CAPITANO ULTIMO
MARIA GIUSEPPA DE DONATO DETTA PINA
KATIA DI LELLA
NICOLA DI MATTEO
ANNARITA FORESTA
NICOLA GIAMPAOLO
VERONICA GIANNONE
TEOFILO MIGLIACCIO DETTO TEO
PAOLA PICCONE
ENRICO RIZZI
DINO ROSSI
MARIA SBANO
SEVERINA SENA