Nocera Superiore è attualmente al centro di un caos elettorale, con sei liste finite sotto esame da parte della commissione elettorale. Cinque di queste liste sono collegate al candidato sindaco Enrico Bisogno, che è stato scelto dal sindaco uscente Giovanni Mar. Quest’ultimo ha annunciato il rinvio dell’apertura della campagna elettorale a causa di problemi burocratici legati alla presentazione delle liste.

Secondo quanto comunicato dallo staff del candidato sindaco Bisogno, l’apertura della campagna elettorale, inizialmente prevista per domenica 12 maggio, è stata rinviata in attesa della decisione della Commissione Mandamentale Elettorale. Si terrà un incontro con i delegati di ciascuna lista presso la segreteria di via Vincenzo Russo per discutere sul prosieguo della competizione elettorale, mentre si attendono le decisioni della Commissione Mandamentale.

Anche la lista “Noi Moderati”, a sostegno del candidato sindaco Gaetano Montalbano, è sotto esame. Nella città dell’Agro, la corsa per raccogliere l’eredità politica del sindaco uscente Giovanni Maria Cuofano vede la partecipazione di diversi candidati. Oltre a Enrico Bisogno, scelto proprio dall’attuale primo cittadino, e a Gaetano Montalbano, ci sono anche Rosario Danisi e Gennaro D’Acunzi.