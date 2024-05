Una terrbile vicenda ha scosso la tranquillità del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” a Reggio Calabria, dove due studenti quindicenni sono coinvolti in una lite che ha portato a un accoltellamento in classe. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’alterco sarebbe scoppiato per motivi futili, forse legati a questioni personali, tra cui ipoteticamente anche interessi per una ragazza. Durante la discussione, uno dei due ragazzi ha estratto un coltellino svizzero e ha colpito il coetaneo con tre fendenti al dorso, provocando ferite che, fortunatamente, non mettono in pericolo di vita la vittima. Il padre del ferito è prontamente avvertito dalla scuola e lo ha accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Il dirigente scolastico del liceo, Francesco Praticò, ha espresso profondo sgomento di fronte a questo tragico evento che ha sconvolto la comunità scolastica e la città di Reggio Calabria. È avviato un processo di denuncia alla Procura dei Minori nei confronti del quindicenne autore dell’accoltellamento, mentre la scuola sta collaborando pienamente con le autorità per fare luce sulla dinamica dell’accaduto e per adottare eventuali misure di prevenzione e protezione per gli studenti.