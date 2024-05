A via Manzoni a San Giorgio a Cremano, un episodio di violenza ha scosso la comunità questa mattina quando due pitbull, sfuggiti dal controllo del proprietario, hanno azzannato un anziano mentre passeggiava con il proprio cane di piccola taglia. Fortunatamente, grazie all’intervento rapido e tempestivo della Polizia Municipale, si è evitato il peggio. Secondo quanto riportato dal sindaco Giorgio Zinno attraverso un post su Facebook, i due pitbull sarebbero usciti dalla casa del proprietario in assenza di guinzaglio, mentre un dogsitter era intento a farli salire in auto. Nello stesso momento, l’anziano si trovava nella zona con il suo cane, regolarmente tenuto al guinzaglio. Gli animali, incrociando il loro percorso, hanno improvvisamente attaccato il cane più piccolo, provocando una violenta zuffa.

L’anziano, coraggiosamente, ha cercato di separare i cani e sedare la lite, ma è finito a sua volta azzannato dai due pitbull. Si è reso necessario l’intervento della Polizia Municipale, presente sul posto per un servizio, per ristabilire la calma e prestare soccorso all’anziano ferito. L’uomo trasportato d’urgenza all’Ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è medicato per le ferite riportate alle mani. Anche il suo cane è stato portato in una clinica veterinaria per ricevere cure e osservazione.

Il proprietario dei pitbull è denunciato per omessa custodia e sanzionato per violazione delle disposizioni sulla custodia e il benessere degli animali. Il sindaco Zinno ha sottolineato l’importanza del rispetto delle norme e della tutela della sicurezza di tutti i cittadini e dei loro animali domestici.

“E’ un dovere da parte dei proprietari dei cani rispettare le regole e assicurare la tutela e sicurezza degli animali e delle persone”, ha dichiarato il sindaco. Ha inoltre ribadito la necessità di rispettare il regolamento comunale riguardante la custodia degli animali, soprattutto per quanto riguarda quelli considerati potenzialmente pericolosi.

L’incidente a San Giorgio a Cremano evidenzia l’importanza del rispetto delle normative sulla custodia degli animali e l’importanza dell’intervento delle autorità competenti per garantire la sicurezza della comunità.