Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un’ordinanza di precettazione nei confronti delle sigle sindacali che avevano indetto uno sciopero dei treni previsto per il 19 e 20 maggio. La decisione è annunciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che ha sottolineato l’importanza di garantire la mobilità in un weekend cruciale per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, che si terrà all’Autodromo di Imola.

Le Ragioni della Precettazione

Il Mit ha spiegato che l’ordinanza di precettazione è stata emessa principalmente per evitare i disagi e i problemi di ordine pubblico che lo sciopero avrebbe causato. L’evento sportivo del Gran Premio è previsto attirare oltre 200.000 appassionati e turisti, rendendo cruciale il funzionamento regolare del servizio ferroviario per garantire l’afflusso e il deflusso sicuro delle persone.

Implicazioni dello Sciopero

Uno sciopero dei treni durante un evento di tale portata avrebbe comportato significative ripercussioni:

Disagi per i Viaggiatori: Con oltre 200.000 persone attese, la sospensione dei servizi ferroviari avrebbe creato enormi difficoltà logistiche.

Sicurezza Pubblica: Il rischio di sovraffollamento e tensioni tra i viaggiatori avrebbe potuto portare a problemi di ordine pubblico.

Impatto Economico: Un evento internazionale come il Gran Premio porta con sé benefici economici significativi per la regione e il Paese, che sarebbero compromessi da uno sciopero.

La Decisione del Ministro

Matteo Salvini ha quindi disposto il differimento dello sciopero, una misura necessaria per evitare i potenziali disagi e garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante il fine settimana dell’evento sportivo. Questa decisione è presa in considerazione del particolare contesto e della necessità di assicurare il normale svolgimento di un evento di rilevanza internazionale.