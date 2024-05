Una serie di furti ha interessato nella notte due istituti bancari, portando le forze dell’ordine ad intensificare gli sforzi investigativi per identificare i responsabili di questi atti criminali. Il primo episodio si è verificato a Marigliano, nel Corso Umberto I, dove i rapinatori hanno preso di mira l’istituto bancario, forzando l’accesso attraverso lo sfondamento delle vetrine. Una volta all’interno, i malviventi hanno messo le mani su una cassaforte roller cash, sottraendola con destrezza e lasciando dietro di sé danni e incertezza sulla quantità di denaro rubato.

Nel secondo incidente, avvenuto a Sant’Anastasia, in via Madonna dell’Arco, i banditi hanno tentato un approccio simile, cercando di penetrare nell’istituto bancario mediante la rottura delle vetrine. Tuttavia, in questo caso, il piano non ha avuto successo, poiché i malviventi non sono riusciti ad ottenere accesso alla cassaforte desiderata. L’intervento tempestivo dei Carabinieri, in particolare della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, ha consentito di avviare immediatamente le indagini sul luogo dei fatti. Le forze dell’ordine stanno attualmente lavorando per determinare l’entità dei danni causati e per quantificare eventuali somme di denaro sottratte.

Le stazioni e i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno assunto un ruolo centrale nelle indagini in corso, impegnandosi a identificare e perseguire i colpevoli di questi atti criminali.