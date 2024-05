San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è stata sconvolta da un terribile episodio di cronaca. Una donna di 80 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, nel primo pomeriggio di ieri. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, trattandola come un caso di omicidio. Il corpo senza vita dell’anziana è stato scoperto nella sua casa. Subito sono intervenuti i carabinieri che, nelle vicinanze del luogo del delitto, hanno fermato un uomo che vagava per strada nudo e con tracce di sangue sul corpo. Nonostante la resistenza opposta dall’uomo, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a portarlo in caserma per ulteriori accertamenti.

Le Indagini

Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di questo tragico evento. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti al ritrovamento del corpo e stanno interrogando l’uomo fermato, il cui comportamento ha destato sospetti.

La Reazione della Comunità

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di San Giovanni Rotondo. Il sindaco, Michele Crisetti, ha espresso la sua tristezza e preoccupazione: «Non è un bel giorno per la nostra comunità», ha dichiarato, riflettendo il senso di sgomento che pervade i cittadini.