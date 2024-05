La zona del lungomare di Napoli al centro di un altro episodio di violenza, questa volta causato da un lavavetri che ha perso il controllo. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il loro servizio di controllo del territorio, sono chiamati in piazza Sannazaro per intervenire su una segnalazione riguardante un’automobilista aggredita da uno di questi individui. Arrivati sul posto, gli agenti sono guidati da una donna che ha indicato loro l’aggressore, che si trovava poco distante, responsabile del danneggiamento del parabrezza della sua auto. Non appena gli agenti si sono avvicinati all’uomo, quest’ultimo ha reagito con ostilità al controllo di polizia, iniziando ad insultarli e ad opporre resistenza. Dopo una colluttazione, è finalmente bloccato e reso inoffensivo dagli agenti.

Tuttavia, i problemi non erano ancora finiti. Una volta a bordo dell’auto di servizio, l’aggressore ha continuato il suo comportamento violento danneggiando uno dei finestrini della volante. A causa di queste azioni, un uomo di 41 anni di nazionalità marocchina con precedenti penali è stato arrestato per danneggiamento aggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Purtroppo, questo episodio non è un caso isolato. In piazza Sannazaro sono presenti da tempo diversi lavavetri considerati “molesti” e i residenti hanno chiesto ripetutamente una maggiore presenza delle forze dell’ordine nella zona.