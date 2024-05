Domani le città italiane potrebbero essere colpite da disordini nei trasporti a causa dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base Usb, Cobas e Cub. Sebbene la protesta sia organizzata a livello territoriale, si prevede che siano garantite le fasce di servizio essenziali per ridurre al minimo i disagi per i pendolari. A Roma, ad esempio, i servizi di autobus e metropolitana funzioneranno regolarmente dall’inizio del servizio fino alle 8:30 e poi nuovamente dalle 17:00 alle 20:00. Simili regolamenti sono previsti anche in altre città come Milano e Napoli. Tuttavia, durante le fasce orarie intermedie, potrebbero verificarsi interruzioni significative, con Milano che potrebbe essere particolarmente colpita dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Le motivazioni alla base dello sciopero sono legate a questioni di salario, sicurezza e diritti dei lavoratori nel settore dei trasporti. Secondo una nota dell’Usb, l’associazione sindacale ha presentato una piattaforma di rinnovo contrattuale alle associazioni datoriali, ma non ha ricevuto alcun riscontro significativo da parte di queste ultime.

Il sindacato denuncia la mancanza di investimenti adeguati per migliorare i servizi di trasporto pubblico, l’efficienza dei mezzi e la sicurezza sul posto di lavoro, mettendo in discussione il diritto alla mobilità dei cittadini.

Questa protesta rappresenta un ulteriore capitolo nella lotta dei lavoratori del settore dei trasporti per migliorare le proprie condizioni lavorative e garantire servizi più efficienti e sicuri per i cittadini. Tuttavia, mentre i sindacati cercano di far valere le loro rivendicazioni, i pendolari potrebbero essere costretti a cercare alternative per raggiungere i propri luoghi di lavoro e altri impegni quotidiani.