Con telecamere nascoste avrebbe ripreso un rapporto sessuale con la sua allora fidanzata, all’insaputa di lei, diffondendo poi il video intimo della ex ed inviandolo ad altre persone. I Carabinieri della Stazione di Gragnano hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un 37enne di Gragnano gravemente indiziato del reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti.

Della vicenda si è occupato il programma tv “Le Iene”, che ha raccolto la denuncia della ragazza vittima della diffusione illecita dei video, una barista di Sant’Antonio Abate. Il 29 gennaio scorso la ragazza ha presentato una denuncia ai Carabinieri di Gragnano, che hanno avviato le indagini svolte attraverso l’analisi di telefoni e pc, documentando così la condotta illecita che l’indagato, ex fidanzato della vittima, avrebbe posto in essere nel mese di gennaio. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, il 37enne avrebbe inviato a terzi un video di uno spogliarello della sua ex fidanzata per poi chiedere di non diffonderlo e di cancellarlo a visione avvenuta.

È poi accertata l’esistenza di un ulteriore video intimo della ex a contenuto chiaramente sessuale nel quale l’indagato è ripreso mentre consuma un rapporto sessuale con la donna, anche questo inoltrato a terzi. A seguito di perquisizione domiciliare si è accertato che nell’abitazione dell’indagato era presente un sistema di telecamere occultate con le quali questi avrebbe verosimilmente ripreso di nascosto, e quindi senza il consenso della donna, un rapporto sessuale con la stessa, all’epoca dei fatti sua fidanzata. Intervista dalle Iene, la ragazza vittima di revenge porn aveva dichiarato di avere pensato di togliersi la vita dopo aver visto diffuso ovunque il video che la ritraeva.