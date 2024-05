Nella piazzetta centrale del Centro Commerciale Campania di Marcianise, il destino ha giocato una mano fortunata per il crollo avvenuto nella tarda serata. I Vigili del Fuoco di Caserta, agendo su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno posto i sigilli su un’area che potrebbe ben essere stata il palcoscenico di una tragedia immane. Un controsoffitto ha ceduto, trascinando con sé cavi e impianti, ma per fortuna, nessuno è rimasto colpito. Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, Paolo Massimi, descrive l’accaduto come una tragedia evitata per miracolo. Il crollo è avvenuto poco dopo le 22, quando i negozi stavano chiudendo e solo pochi clienti si trovavano ancora nella struttura.

“Avremmo potuto raccontare una storia diversa e molto tragica se il crollo fosse avvenuto alcune decine di minuti prima”, riflette Massimi. Il suo distaccamento, insieme alla squadra del distaccamento di Marcianise, ha risposto prontamente alla chiamata d’emergenza, inviando anche una squadra di polizia giudiziaria per indagare sulle cause del crollo.

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, non nasconde la sua preoccupazione e indignazione di fronte all’accaduto al Centro Commerciale Campania. “Una tragedia evitata per miracolo”, afferma, sottolineando che se il crollo fosse avvenuto durante le ore di punta, con i negozi aperti e le famiglie che affollavano i corridoi in piena attività, il bilancio sarebbe stato devastante. Borrelli esige un’indagine rapida per determinare le cause del crollo e stabilire eventuali responsabilità. “Qualcuno dovrà spiegare com’è stato possibile tutto questo, perché quello che è avvenuto è allucinante”, dichiara con fermezza.

Il deputato solleva anche dubbi sulla tempestività e la completezza delle verifiche effettuate sulla struttura. “Mi auguro almeno che siano state effettuate le verifiche del caso, su tutta la struttura e non solo sulla parte interessata dal crollo, così da scongiurare un pericolosissimo effetto domino”, afferma, esprimendo preoccupazione per la sicurezza delle persone. “La sicurezza delle persone deve essere una priorità e va garantita ad ogni costo”, conclude Borrelli.