Un incidente è avvenuto presso la piscina dell’impianto Energy Live, situato nel rione Poggiofranco di Bari, in via Lioce, causando il crollo di parte della controsoffittatura e ferendo tre persone, di cui due minorenni e un’istruttrice.

Dettagli sull’Incidente

Il crollo della controsoffittatura si è verificato mentre la piscina era ancora frequentata da alcuni allievi e dall’istruttrice. Fortunatamente, gli altri allievi erano già usciti dalla vasca, poiché i corsi erano appena terminati, evitando così ulteriori feriti.

Condizioni dei Feriti

Istruttrice 34enne: Ha riportato un trauma dorsale e ad una gamba ed è stata trasportata all’ospedale Di Venere di Bari per ricevere le cure necessarie.

Ragazzina di 14 anni: È stata condotta al Policlinico per un trauma toraco-addominale, dove riceverà assistenza medica.

Bambino di 7 anni: Ha riportato una distorsione ed è stato curato sul posto dalle equipe mediche del 118.

Intervento delle Autorità

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del servizio 118 e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare soccorso ai feriti. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente e valutare la sicurezza dell’impianto.