Nel comune di Mercogliano, nella suggestiva area di Campo Maggiore di Montevergine, i Carabinieri forestali di Avellino hanno scoperto corse di motocross non autorizzate che hanno danneggiato il paesaggio naturale. Durante i controlli periodici nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, i militari hanno accertato la presenza di numerosi motociclisti intenti a praticare attività di fuoristrada su moto da cross sprovviste di targa.

Il Danno Ambientale

Le attività non autorizzate di motocross hanno provocato significativi danni ambientali. I motociclisti hanno creato profondi solchi nel terreno, deturpando il paesaggio e compromettendo l’integrità ecologica dell’area protetta. Questi solchi possono causare erosione del suolo, distruzione della vegetazione e alterazione degli habitat naturali, mettendo a rischio la flora e la fauna locali.

L’Intervento dei Carabinieri Forestali

I Carabinieri forestali, impegnati nella tutela e salvaguardia delle aree protette, hanno prontamente reagito all’infrazione. Tuttavia, nonostante l’intervento, i motociclisti sono riusciti a fuggire, evitando così di essere identificati e sanzionati. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili e impedire il ripetersi di simili episodi in futuro.

Le Conseguenze Legali

Le corse di motocross non autorizzate in aree protette costituiscono una grave violazione delle normative ambientali e paesaggistiche. I responsabili, una volta identificati, potrebbero essere soggetti a severe sanzioni amministrative e penali. Inoltre, sarà richiesto il ripristino del terreno danneggiato, un processo che potrebbe comportare significativi costi economici e richiedere interventi di recupero ambientale.

L’Importanza della Protezione delle Aree Protette

L’episodio di Mercogliano sottolinea l’importanza della protezione delle aree naturali e dei vincoli paesaggistici. Queste zone, oltre a essere patrimoni di biodiversità, rappresentano luoghi di grande valore ecologico, scientifico e turistico. La loro tutela è fondamentale per garantire la conservazione degli ecosistemi e il benessere delle comunità locali che vi risiedono.