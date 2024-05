Con l’arrivo imminente della stagione calda, la situazione al Lido delle Monache, in via Posillipo, è già critica. I cittadini lamentano un caos incontrollato, simile a quello delle stagioni precedenti. Ieri, l’arenile libero era gremito di persone, con alcuni bagnanti che hanno persino invaso abitazioni private affacciate sul mare per tuffarsi dai balconi, come documentato da video inviati al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Un’Ondata di Selvaggi e Incivili

I residenti sono esausti per le continue violazioni e effrazioni nei loro appartamenti. Dopo numerose chiamate alle forze dell’ordine, i carabinieri sono intervenuti sulla spiaggia. Tuttavia, i cittadini chiedono interventi più decisi e preventivi.

Le Parole del Deputato Borrelli

Il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha sottolineato la necessità di un servizio di polizia turistica per presidiare i litorali napoletani. “Questi incoscienti vanno fermati, non possiamo assistere a tutto questo senza che si muova un dito. Queste persone mettono a repentaglio la loro sicurezza e quella degli altri, senza considerare il reato di violazione di proprietà privata. Questi atteggiamenti pericolosi non possono restare impuniti,” ha dichiarato Borrelli.

Necessità di Presidi Fissi

Borrelli ha inoltre elogiato l’intervento dei carabinieri, ma ha sottolineato che non è sufficiente. Serve un presidio fisso almeno nei weekend per garantire la sicurezza dei residenti e dei bagnanti. “La stagione turistica è già cominciata e le nostre spiagge devono essere un luogo sicuro. Serve un presidio fisso di forze dell’ordine per garantire il rispetto delle regole sia sulle spiagge che sulle strade,” ha aggiunto.

Problemi di Parcheggio e Traffico

Un altro problema segnalato è la sosta selvaggia lungo via Posillipo, che blocca completamente la strada. Le auto parcheggiate ovunque costringono gli autobus a cambiare percorso, creando disagi e bloccando il traffico. “Queste non sono scene degne della nostra città,” ha concluso Borrelli, ribadendo la necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza.