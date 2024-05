Una scoperta macabra ha scosso la tranquillità del lungomare Marconi a Salerno, quando alcuni passanti hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Immediato è stato l’intervento della Polizia di Stato, che ha subito avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La vittima è un uomo di 53 anni, residente ad Avellino. Nonostante il ritrovamento del corpo abbia destato grande preoccupazione, le prime analisi sul cadavere non hanno rilevato segni evidenti di violenza. Questo ha portato gli inquirenti a escludere, almeno per il momento, l’ipotesi di una morte violenta.

Secondo fonti della polizia, una delle possibilità è che il corpo sia stato portato dal mare fino alla spiaggia, ma tale ipotesi non è ancora stata confermata. Attualmente, le autorità stanno valutando diverse piste, con una maggiore inclinazione verso l’ipotesi di una morte naturale o di un suicidio. Tuttavia, gli accertamenti sono ancora in corso e non si esclude nessuna possibilità fino al completamento dell’autopsia e delle indagini forensi.

Il ritrovamento del cadavere ha suscitato forte sgomento tra i residenti e i passanti, che hanno espresso il loro turbamento per l’accaduto. “È terribile pensare che una cosa del genere possa accadere proprio qui, in un luogo così frequentato e amato dai cittadini,” ha commentato una testimone.

Le autorità locali hanno intensificato la sorveglianza nella zona e invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per aiutare a fare chiarezza sull’incidente.